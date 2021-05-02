Aksigorta 7 ödül aldı 

Müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, bu anlayışla hayata geçirdiği projeleri ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak bilgi teknolojileri liderlerinin fark yaratan yenilikçi dijital uygulamalarını ödüllendiren IDC Türkiye CIO Ödülleri’nde yarışan Aksigorta, 3 kategoride 7 farklı ödül kazandı.
MÜŞTERİ ODAKLI
Aksigorta’nın inovatif sigortacılık konusunda öncü konumda olduğunu ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Dijitalleşmeden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.