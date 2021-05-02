Aksigorta 7 ödül aldı 

Müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, bu anlayışla hayata geçirdiği projeleri ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak bilgi teknolojileri liderlerinin fark yaratan yenilikçi dijital uygulamalarını ödüllendiren IDC Türkiye CIO Ödülleri’nde yarışan Aksigorta, 3 kategoride 7 farklı ödül kazandı.

MÜŞTERİ ODAKLI

Aksigorta’nın inovatif sigortacılık konusunda öncü konumda olduğunu ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Dijitalleşmeden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz müşteri odaklı projelerimizin ödülle taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.