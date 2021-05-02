AvivaSA, Hayat büyüdü!  

AvivaSA, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre, 2021 yılı birinci çeyrek net dönem karını önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 160 oranında artırarak 138 milyon TL seviyesine ulaştırdı. AvivaSA, 2021 yılı ilk çeyreğinde hayat branşında yüzde 27 ile sektör ortalamasının üzerinde büyürken, hayat ve kaza prim üretimindeyse yüzde 24 büyümeyle 406 milyon TL’ye ulaştı.

TASARRUF BİLİNCİ

2021 yılının ilk üç ayında AvivaSA’nın olumlu bir tabloya sahip olduğuna değinen AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şunlara söyledi: “Pandemi nedeniyle Türkiye ve Dünyada zor dönemlerden geçiyoruz. Kendi sektörümüz açısından bu dönem tasarruf bilincinin yükseldiği bir dönem oldu. Pandemi dolayısıyla oluşan belirsizlikler tüketicilerin kendilerini güvence altına alma ihtiyacı duymasına neden oldu, bu da hayat sigortası ve bireysel birikimlerin önemini ortaya çıkardı” dedi.