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02 May 2021 - 14:20- Spor G: 02 May 2021 - 14:24

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'un ilk 11 belli oldu
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Kömürspor

13. YÜKSEL EGEMEN YAYLI
67. BERKAN AKDENİZ
7. EMRE KARA
10. HALUK TÜRKERİ
14. HAKAN ÇEVİK
19. İLKER CİHAN
20. AYKUT EMRE YAKUT
41. OKTAY POP
50. ENES SUBAŞI
63. RIDVAN BİNGÖL
74. İHSAN FURKAN DENİZ
Yedekler
97. ONUR KÜÇÜK
18. ATALAY YILDIRIM
26. YİĞİT KARAMAN
28. HÜSEYİN YILMAZ
9. AHMET HAKAN DEMİRLİ
70. MELİH İŞLEK
99. TEZCAN GÖKMEN

Kocaelispor

1. BAYRAM OLGUN
6. MUSA NİZAM
9. BATUHAN ER
22. MURAT CEM AKPINAR
35. YILMAZ ÖZEREN
41. GÖKHAN MERAL
55. BAHRİ CAN AVCI
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
94. BURAK SÜLEYMAN
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. KEMAL CAN AYDEMİR
14. YİĞİTALİ BAYRAK
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
27. SEMİH KARADENİZ
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
86. DİLAVER GÜÇLÜ
89. MESUT ÖZDEMİR
93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
99. BAHATTİN KÖSE

02 May 2021 - 14:20 - Spor

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