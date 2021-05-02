Dilovası Ağrılılar Derneği’nden  vatandaşa Ramazan kumanyası



Ramazan ayı münasebetiyle çalışmalarına hız veren Dilovası Ağrılılar Derneği, içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya kolisinin dağıtımlarını Dilovası’nda gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Şerif Bozkurt, “Daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, hazırladığımız kumanya paketlerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Süreç içerisinde tespitini yaptığımız ailelere hemşerilerimizin desteğiyle daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. İhtiyaç sahibi aileleri bizzat ziyaret ederek, durum tespiti yaptık. Ardından bağışçılarımızla ihtiyaç sahiplerinin arasında köprü vaziyeti oluşturduk” dedi.