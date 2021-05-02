Selamet Derneği, 12 ilçede kumanya dağıttı

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilciliği, 12 ilçede Ramazan kumanyası ve ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Selamet Derneği Kocaeli Temsilcisi Halim Yazıcı, “Değerlerimizi bir bir kaybettiğimiz bu ahir zamanda, insanlığı ve ümmeti ayakta tutacak en önemli değer yardımlaşmaktır. Geçici olduğunu unuttuğumuz bu hayatta, her zaman her şeyin en iyisini istiyoruz. Ellerimizi hep almak için uzatıyoruz. Ancak bir şeyi unutuyoruz. Filistin’i, Suriye’yi, Irak’ı unutuyoruz. Yemen’i, Libya’yı, Afrika’yı, hatta belki kapı komşumuzu, açları, susuzları, dört duvara ihtiyacı olanları unutuyoruz” dedi.
“YARIN DEĞİL, BUGÜN”
Yazıcı, “Yanlış değerler arasında sıkışmış kalmışken, dünya hayatında oyalanıp duruyoruz. ‘Bugün değil, yarın’ diyoruz, erteliyoruz. Yarın değil, bugün. Bugün bir mazlumun elinden tutuyoruz. Bugün bir annenin yüzünü güldürüyoruz, bir bebeğin karnını doyuruyoruz ve yine bugün, almak için uzattığımız ellerimizi artık vermek için uzatıyoruz. Yardımlaşmayı köprü yapıyor, değerlerimizi birbirine kenetliyoruz. Köprüler çoğalsın, değerlerimiz yıkılmasın, dünyada ve ahirette selamette olalım diye buradayız. Herkese hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.