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02 May 2021 - 14:29- Gündem G: 02 May 2021 - 14:31

İşçilerden Başkan Söğüt’e  1 Mayıs ikramiyesi teşekkürü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sahada çalışan belediye işçilerini ziyaret etti, günlerini kutladı. İşçiler ise ilk defa bu sene toplu sözleşmeye eklenen 1 Mayıs İkramiyesi dolayısıyla Başkan Söğüt’e teşekkür etti

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sahada çalışan belediye işçilerini ziyaret etti, günlerini kutladı. İlk olarak Yarımca Sanayi Sitesi içerisinde asfalt serim işlemi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, işçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutladı. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, bölgedeki esnafla da sohbet etti.


EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI YOK

Başkan Söğüt daha sonra Teknik Hizmetler Alanı’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Temizlik İşçilerinin belediyenin görünmeyen kahramanları olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Sizlerin emeği ve alın terinin karşılığı aslında kolay kolay ödenmez. Bizler de bu sözleşmede bunu göz önünde bulundurarak adımlar attık. Bunlardan bir tanesi de 500 TL’lik 1 Mayıs Bayram İkramiyesi oldu” dedi.


İŞÇİLERDEN TEŞEKKÜR

İşçiler ise Başkan Şener Söğüt’e 1 Mayıs İkramiyesi’nin toplu sözleşmede yer alması ve bundan sonra da her sene ödenecek olmasından dolayı teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü yeşil alanlardaki işçileri ziyaret etti. Son olarak da İlimtepe’deki Mezarlıklar Hizmet Binası’nda görevli personeli ziyaret ederek günlerini kutladı.

# Körfez

02 May 2021 - 14:29 - Gündem

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