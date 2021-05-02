Alo Vefa Hattı  tam gün çalışıyor 



Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün göreve başladığı 2019 yılı içerisinde hizmete sunduğu Alo Vefa Hattı, koronavirüsle mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Pandemi sürecinde örnek bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri, tam kapanma sürecinde de görevini eksiksiz bir şekilde yapıyor.

İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevini sürdüren Alo Vefa Hattı ekipleri, 239 0 444 numaralı telefondan kendilerine ulaşan vatandaşlara sağlık ve alışveriş ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oluyor.