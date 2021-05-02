Alo Vefa Hattı  tam gün çalışıyor 

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün göreve başladığı 2019 yılı içerisinde hizmete sunduğu Alo Vefa Hattı, koronavirüsle mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Pandemi sürecinde örnek bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ekipleri, tam kapanma sürecinde de görevini eksiksiz bir şekilde yapıyor.
İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevini sürdüren Alo Vefa Hattı ekipleri, 239 0 444 numaralı telefondan kendilerine ulaşan vatandaşlara sağlık ve alışveriş ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.