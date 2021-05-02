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02 May 2021 - 14:56- Asayiş G: 02 May 2021 - 16:10

8 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit'te ikamet eden Mehmet Karahan Covit-19 nedeniyle vefat etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek emeklisi Mehmet Karahan (75) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Karahan’ın cenazesi Vanlılar Mescidi’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit

02 May 2021 - 14:56 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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