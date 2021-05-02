Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü

Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy Kirazlıbahçe Caddesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda Y.B. (10) isimli çocuk ile 10 yaşındaki kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynarken tüfeğin Y.B.’nin elindeyken ateş alması sonucu Osman Emir Bayhan vurularak yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giden ailesi Bayhan’ı kanlar içinde buldu. Özel bir araçla evin yakınındaki özel bir hastaneye götürülen ağır yaralı haldeki Bayhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde detaylı inceleme işlemleri yapılırken ailesinin ise ifadesine başvuruldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Başiskele Belediye Başkan Adayı olan ve Türk Telekom’da Santral Teknikeri olarak çalışan Halit Bayhan ile ev hanımı Melek Bayhan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir Bayhan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.