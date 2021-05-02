Yenidoğan’daki merdivenler  yeni korkulukla artık daha güvenli

17 günlük tam kapanmayı fırsat bilen İzmit Belediyesi ekipleri gerek temizlik işleri anlamında gerekse de fen işleri anlamında çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boşalan sokaklarda yıkama, temizlik ve dezenfekte işlemlerini sağlarken Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelindeki eksiklikleri anında düzelterek yoğun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor.
BEKLETMEDEN YAPILDI
Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak’ta vatandaşların evlerine ulaşımı için kullanılan merdivenlere vatandaşlardan gelen talep üzerine korkuluk ekledi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası eklenen korkuluklar güzelce boyanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Korkulukları eklenen merdivenler vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.