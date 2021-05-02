Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çayırova’da bulunan bir evde kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese yapılan baskında 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve bir araya geldikleri evde koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak kumar oynadıkları belirlendi. Evde yapılan aramalarda kumar oynamak için kullanılan oyun makinesi ve içerisinde bir miktar para ele geçirilirken evde suçüstü yakalanan 13 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan işlem yapıldı. Kartepe’de yapılan denetimlerde ise ruhsatsız faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde yapılan kontrollerde 5 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, kahvehane içerisinde oyun oynadıkları, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme sahibi ve şahıslar hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.
02 May 2021 - 16:06- Asayiş Güncelleme: 02 May 2021 - 16:10
Kumar oynayan 18 kişi polise yakalandı
Çayırova’da bulunan bir eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye polis ekipleri tarafından işlem yapılırken Kartepe’de ruhsatsız faaliyet gösteren bir kahvehane içinde de kumar oynayan 5 şahsa adli işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.