Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çayırova’da bulunan bir evde kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese yapılan baskında 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve bir araya geldikleri evde koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak kumar oynadıkları belirlendi. Evde yapılan aramalarda kumar oynamak için kullanılan oyun makinesi ve içerisinde bir miktar para ele geçirilirken evde suçüstü yakalanan 13 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan işlem yapıldı. Kartepe’de yapılan denetimlerde ise ruhsatsız faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde yapılan kontrollerde 5 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, kahvehane içerisinde oyun oynadıkları, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme sahibi ve şahıslar hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.