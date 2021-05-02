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02 May 2021 - 17:03- Gündem G: 02 May 2021 - 17:05

Covid-19 aşısı olmaya İzmit Belediyesi ile gittiler

Covid-19 salgınına karşı tedbir ve halka destek çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, aşı olmak isteyen 60 yaş üstü ve engelli vatandaşların randevularını almaya, hastaneye ulaşımlarını sağlamaya devam ediyor
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi derinden hissedilen koronavirüs pandemisi ile ilk günden itibaren yoğun bir şekilde mücadele eden İzmit Belediyesi, Covid-19 aşısı olmak isteyen ancak randevu ve ulaşım sorunu yaşayan 60 yaş üstü ile engelli vatandaşlar için randevu alıyor, ulaşımları için de araç tahsis ediyor. Destek talep eden vatandaşlara sunulan hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar belediye ekipleri ile irtibata geçiyor. 

EVLERİNDEN ALINIYOR

Sonra olarak Gülşen Ayer ve Rahmi Ayer çifti ile Müşerref-Remzi Yılmaz çifti belediye ekiplerinden ulaşım talebinde bulunarak hastaneye götürüldü. Önceki gün saat 21.00’deki aşı randevuları için İzmit Belediyesi’nin görevli ekiplerince Yenimahalle’deki evlerinden alınan Gülşen-Rahmi Ayer çifti Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.  Aşı işlemleri sırasında belediye ekiplerinin refakat ettiği Ayer çifti ardından yeniden evlerine bırakıldı.

ÇOK MEMNUN KALDILAR

Ayer çiftinin yanı sıra İzmit Belediyesinden ulaşım desteği isteyen Müşerref Yılmaz ve eşi Remzi Yılmaz da Alikahya Kavanium bölgesindeki evlerinden alınarak aşılarını olmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede de Yılmaz çiftiyle yakından ilgilenen İzmit Belediyesi ekipleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından evlerine bıraktı. Kısa sürede işlemlerini tamamlayan ve İzmit Belediyesi’nin verdiği hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade eden Ayer ve Yılmaz aileleri, başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

# İzmit, Kocaeli, destek, covid-19, koronavirüs

02 May 2021 - 17:03 - Gündem

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