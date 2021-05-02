BAHRİ, Kocaelispor’a CAN verdi! “2-3”

Kocaelispor sezonun 35. maçında Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı Bahri Can’ın 90+6. dakikasında bulduğu golle 3-2 kazanan yeşil siyahlılar hem Play-Off’u hem de üçüncülüğü garantileyerek saha avantajını kaptı. Puanını 65’e çıkaran Kocaelispor sezon son maçında 8 Mayıs Cumartesi günü Gümüşhanespor ile karşılaşacak.

YEDİK, 3 DAKİKA SONRA ATTIK

Maçın ilk yarısında Kocaelispor çok sayıda pozisyon bulan taraf olmasına karşın mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Haluk’un sağ çaprazdan çektiği şut Bayram’ın sağından filelerle buluştu. Yeşil siyahlılar yediği golden sonra 3 dakika sonra beraberliği buldu. Burak Süleyman’ın pasında İrfan ceza sahası içinde yerden seken topa çok iyi vurdu ve kaleci Egemen’in sağından topu filelere gönderdi. (1-1)

FARKI AÇABİLİRDİK

İlk yarının kalan zaman dilimi içinde Kocaelispor ikinci golü bulacak fırsatlar üretti. Musa Nizam, Batuhan Er, Burak Süleyman ve Murat Cem ile gole yaklaşan Kocaelispor bir türlü öne geçemedi. Zonguldak’ın İzmitli futbolcu Oktay Pop sağ ayak arka adalesindeki sakatlığından ötürü maça devam edemedi. Ayrıca Oktay ve Haluk ile Karadeniz temsilcisi gole yaklaşan taraf oldu.

BURAK SÜLEYMAN’DAN MÜTHİŞ GOL

Maçın ikinci yarısında Kocaelispor’un temposu fena değildi. Aşırı sıcak ve bunaltıcı hava altında oynanan maçın 51 ve 52. dakikalarında Zonguldak ekibi gole yaklaştı. İlk pozisyonda Bayram gole izin vermedi, ikinci pozisyonda ise Aykut yakın mesafeden topu ıskaladı. 66. dakikada Kocaelispor 2-1 öne geçti. Oyuna sonradan giren Dilaver'in müthiş pasında Burak Süleyman topu iyi kontrol etti ve kaleci Egemen'in üzerinden aşırarak takımını öne geçirdi. 73’te ise maça bir kez daha beraberlik geldi. Aykut’un kullandığı köşe vuruşunda Tezcan topa iyi yükseldi ve kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. (2-2)

DİLAVER KADER ADAMI OLDU

Maçın bu skorla tamamlanması beklenirken 90+6. dakikada sol kanatta topu alan Dilaver sağına çektiği topu sağ ayağı ile kale ağzına ortaladı. Uzak kale direği yakınlarına koşu yapan Bahri Can topa dokundu ve sol köşeden ağları havalandırdı, atılan golün ise santrası olmadı. (2-3) Bu galibiyetle Play-Off’u biletini cebine koyan ve üçüncülüğü de garantileyen Kocaelispor son haftaya rahat girdi. Yeşil siyahlılar haftaya, kazanmak zorunda olan Gümüşhanespor ile karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL