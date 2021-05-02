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02 May 2021 - 18:14- Spor G: 02 May 2021 - 18:16

Yeşilova Kreşi’nde peyzaj çalışmaları başladı

İzmit Belediyesinin yapımında son aşamaya geldiği Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nin iç tefrişat ve sosyal alan peyzaj çalışmalarına başlandı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova Mahallesi’ne verdiği kreş ve sağlık ocağı sözünü tuttu. Pembe Sokak’ta ekim ayında yapımına başlanan 885 metrekarelik 3 katlı Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nde çalışmalar son hızıyla sürüyor. Dikkat çeken mimarisiyle mahalleye canlılık katan kreş ve sağlık ocağı binasında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı ve bahçe peyzaj düzenlemelerine başlandı. 

PEYZAJ DÜZENLEMESİ BAŞLADI

Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nde çocukların eğitimde kaldıkları süre boyunca oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirebileceği yaklaşık 2 bin 900 metrekarelik park alanıyla da fark yaratacak. Bahçesinde oyun grupları bulunacak alanda çalışmalara başlandı. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında çalışmaların son hızla devam ettiği projede, alanda yürüyüş yolu oyun alanları ve vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar projeye dahil ediliyor.

HER KATTA AYRI ATÖLYELER

İzmit Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezinin zemin katında, 4 adet muayene odası, aşı, tıbbi müdahale ve muayene, gebe izleme, emzirme ve bekleme odaları ile kadın-erkek tuvaletleri bulunuyor. İç tefrişat çalışmalarının da sürdüğü Yeşilova Kreşi’nin birinci ve ikinci katlarında 5 adet sınıf bulunuyor. Aynı anda yüz öğrenciye hizmet verecek binanın açılış takvimi pandeminin seyrine göre belirlenecek.

# İzmit

02 May 2021 - 18:14 - Spor

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