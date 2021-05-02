“Kendimize yetmenin ötesinde, üretiyoruz”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğünün özellikle salgın döneminde yaşandığına dikkat çekerek, "Pek çok ülkede salgın dönemi gıda sıkıntısı yaşanırken, marketlerde ürün sayısı azalıp, temel ihtiyaçlar karşılanamayacak duruma gelirken çok şükür ülkemiz bu tür sıkıntılarla karşılaşmadı. Türkiye bugün kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülke konumuna geldi. Çiftçilerimize son 18 yılda yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılırken, ilimizde bu destek 439 milyon olarak gerçekleşmişti. Tarım ve Orman Bakanlığımız aracılığıyla yapılan diğer yatırım ve hizmetlerde de 18 yılda yaşanan değişim ve iyileşmeler çok bariz şekilde görülmektedir.

Buna göre baraj ve gölet depolama kapasitemiz 26 milyon m3’e ulaştı. Meyve üretimimiz 57 bin 315 tona, sebze üretimimiz 93 bin 540 tona çıktı. Büyükbaş hayvan varlığı %119 (126 bin 6), küçükbaş hayvan varlığı %127 (121 bin 377) artış sağladı. 26 bin 630 dekar arazi sulamaya açılarak yıllık zirai gelirde 34 milyon TL daha artış oldu. Bunların yanında dere ıslahları sayesinde 19 bin 190 dekar alan taşkınlardan korunurken, DSİ, 381 milyon TL yatırımla 22 tesis açtı. Gıda Denetimi 57 kat artarak 27 bin 52’ye ulaştı. Bütün bunlar milletimiz için seferber edilen hizmetlerden bazılarıdır. Tarım Ormanla, güçlü Türkiye hedefiyle bu çalışmalarımız azalmadan devam edecektir”.

KOCAELİ’DE YAPILAN YATIRIM VE HİZMETLER:

-Son 18 yılda 439 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapıldı.

-Baraj ve gölet depolama kapasitesi 26 milyon m3’e ulaştı.

-Meyve üretimi 57 bin 315 tona, sebze üretimi 93 bin 540 tona çıktı.

-Büyükbaş hayvan varlığı %119 (126 bin 6), küçükbaş hayvan varlığı %127 (121 bin 377) yükseldi.

-26 bin 630 dekar arazi sulamaya açıldı.

-Yıllık zirai gelirde 34 milyon TL artış oldu.

-Dere ıslahları ile 19 bin 190 dekar alan taşkınlardan korundu.

-DSİ 381 milyon TL yatırım yaptı, 22 tesis açtı.

-Gıda Denetimi 57 kat arttı.