İzmit’in tüm sokaklarından temizlik kokusu yayılıyor



Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden beri İzmit’in bütün cadde ve sokaklarını dezenfekte eden İzmit Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalarına iyice hız kazandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece gündüz demeden yıkama, köpüklü yıkama ve dezenfekte işlemlerini uygulayarak sokakların hijyenini sağlıyor. Salgın döneminde halk sağlığına büyük önem gösteren belediye ilçedeki tüm sokakları pırıl pırıl yapıyor.



DETAYLI TEMİZLİK

Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak dün gece Kadıköy, Şirinevler, 28 Haziran, Mehmet Ali Paşa, Tepecik mahalleri, Turan Güneş Caddesi ve İzmit kent merkezinde titiz çalışma gerçekleştirdi. Kapanma döneminde halkın sokaklarda olmamasını hızlı ve sürekli çalışma açısından fırsata dönüştüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaştan tam not alıyor.