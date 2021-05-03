Minik parmaklar eşitliği resmetti

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding’in bu yıl beşincisini düzenlediği resim yarışması “BİZ Eşitiz” temasıyla yapıldı. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinden yapıldı. Hem başvuru hem de sergi aşamasının dijital ortamda gerçekleştiği organizasyonun ödül töreni de dijital ortamda, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı’nın katılımıyla gerçekleşti.

GERÇEKLERİ İFADE ETMEK

Düzenlenen törende konuşma yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Biliyoruz ki sanat, gerçekleri ifade etmenin, sorunlarla mücadele etmenin en naif ve en etkili aracı. Bu aracı özgürce kullanarak en iyi sonuçlara ulaşanlar ise şüphesiz çocuklar. Bu düşüncemizi onlardan aldığımız resimlerde açık ve net bir şekilde bir kez daha görme imkanı bulduk. Her yıl belirli bir tema ile sorunlara dikkat çekme ve farkındalık yaratma amacı taşıyarak başlattığımız resim yarışmamızda önemli bir mesafe kat ettiğimizi görmek başta şahsım olmak üzere tüm Kibar Grubu yönetimini ziyadesiyle mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.



Ali KİBAR

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Yalnızca bir tane dünyamız var. Doğaya, çevremize, birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmekle mükellefiz. Kibar Grubu olarak kurulduğumuz günden bu yana bu bilinç ve farkındalıkla hareket ettik. Gerek toplum hizmetine kazandırdığımız yapılar gerek çevrenin korunmasına yönelik projelerimiz gerek de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle toplumun gelişimine sunduğumuz katkının kapsamını yarım asırdır sürekli olarak genişletiyoruz. Tüm dünya ülkelerinin gündeminde olan eşitlik konusu ise ajandamızda önemli bir yer tutuyor. Grubumuzdaki çalışma kültürünün temeli fırsat eşitliği ilkesine dayanıyor.

GELECEKTEN UMUTLULAR

Bu kurum kültürünü yaymak, çocuklarımıza da eşitlik bilincini aşılamak amacıyla bu yılki resim yarışmamızın temasını BİZ Eşitiz olarak belirledik. Çocuklarımızdan gelen resimler geleceğe dair umutlarımızı yeşertti, her miniğimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Kibar Holding Resim Yarışması’nı en etkili anlatım, en yaratıcı tasarım, en parlak fikir ve en iyi görselleştirme dallarında dereceye giren 12 çocuk kazandı. Yarışma kapsamındaki tüm resimler dijital sergi alanında, https://resimyarismasi.kibar.com/ adresinde izlenebiliyor.