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03 May 2021 - 12:17- Gündem G: 03 May 2021 - 12:20

KTO-Azerbaycan Ticaret Odası online ikili iş görüşmeleri başlıyor
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Körfez Ticaret Odası ve Azerbaycan Ticaret Odası çevrimiçi olarak düzenlenecek olan B2B iş görüşmelerinde 06-07 Mayıs 2021 de bir araya geliyor. Daha önce Bosna Hersek Ticaret Odası kadın girişimcileri ile benzer bir etkinlikte bir araya gelinen organizasyona bir yenisini daha ekleyen Körfez Ticaret Odası inşaat ve yapı sektöründen girişimcilere ve şirketlere yönelik olarak ta ikili iş görüşmeleri organize etti. Organizasyon ile Ağ kurmak, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid-19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeni iş ortaklıkları kurulması amaçlanıyor. 7 DİLDE

ÇEVİRİ DESTEĞİ VERİLECEK

Körfez Ticaret Odası ve Azerbaycan Ticaret Odası arasında yapılacak olan Bu etkinliğe katılanlar, iş toplantıları için sağlanan platforma ücretsiz olarak kayıt olabilecek, tanıtım materyalleri gönderebilecek, diğer katılımcıların profillerini görüntüleyebilecek ve doğrudan B2B çevrimiçi toplantılar yapabilecek. Doğrudan görüşmeleri dileyenler Zoom üzerinden tercüme desteği olmadan ve ayrica chat kısmı üzerinden 7 dilde tercüme desteği ile de yazılı olarak yapabilecektir.  
# covid-19, Körfez

03 May 2021 - 12:17 - Gündem

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