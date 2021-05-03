Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 May 2021 - 12:19- Ekonomi G: 03 May 2021 - 12:20

TEB, 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde, TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu.

mask

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ülkemizde salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik veriyor, faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek sunmaya devam ediyor. Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışan TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

MÜŞTERİLERE DESTEK

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 135.7 milyar TL olurken, net kârı 339 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92.4 milyar TL oldu.

İSTİKRARLI BÜYÜME

2021 yılının ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.99 oranında gerçekleşti.

# destek

03 May 2021 - 12:19 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Minik parmaklar eşitliği resmetti mask
Minik parmaklar eşitliği resmetti
AvivaSA, Hayat büyüdü!   mask
AvivaSA, Hayat büyüdü!  
Aksigorta 7 ödül aldı  mask
Aksigorta 7 ödül aldı 
Oto galericiler için yönetmelik değişti mask
Oto galericiler için yönetmelik değişti
"Destekler lokanta, kafe ve giyim olmak üzere tüm sektörleri kapsamalı" mask
"Destekler lokanta, kafe ve giyim olmak üzere tüm sektörleri kapsamalı"
İş arayana indirimli internet mask
İş arayana indirimli internet
Anket 17 günlük tam kapanmayı olumlu buluyor musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu mask
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı mask
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü mask
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü
Kocaeli’de marketlere getirilen kısıtlamayı vatandaşlar değerlendirdi! mask
Kocaeli’de marketlere getirilen kısıtlamayı vatandaşlar değerlendirdi!
Kocaeli'de koronadan 5 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 5 kişi öldü
Böyle tatlı ayı görmediniz mask
Böyle tatlı ayı görmediniz

GALERİ

Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular mask
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular
Artık çok geç! “5-2” mask
Artık çok geç! “5-2”
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı mask
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Böyle tatlı ayı görmediniz mask
Böyle tatlı ayı görmediniz
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı mask
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL