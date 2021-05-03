TEB, 2021 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ülkemizde salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik veriyor, faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek sunmaya devam ediyor. Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle çalışan TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

MÜŞTERİLERE DESTEK

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 135.7 milyar TL olurken, net kârı 339 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 82.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 92.4 milyar TL oldu.

İSTİKRARLI BÜYÜME

2021 yılının ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.99 oranında gerçekleşti.