Kimya sanayine Acil Müdahale Yazılımı geliyor

Kimya sanayinde olası kazaların önüne geçilmesi, hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi amacıyla GEBKİM tarafından Türkiye’de bir ilk olan Acil Müdahale Yazılımı hazırlanacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım: Acil Müdahale Yazılımı Projesi açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Şubat ayında başlayan ve 18 ay sürecek olan AB projesi kapsamında pek çok faaliyet yürütülecek.

GELECEĞİN PROJELERİ

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kimya sanayinin ülkemiz ekonomisi açısından taşıdığı önemden bahsederek başladığı konuşmasında, GEBKİM OSB olarak yürüttükleri Acil Müdahale Yazılımı projesinin kimya sanayine olan kazanımlarından söz etti. Kimya sanayine yenilik getiren, sadece bugünü değil geleceği de öngören projelerin altında GEBKİM’in imzası olduğunu vurgulayan Aracı,

ORTAK HAREKET ETMEK

“Kimya sanayine kazandıracağımız Acil Müdahale Planı ve Yazılımı, getireceği güçlü iletişim ve sinerji ile olası kazalara karşı ortak hareket etmemizi sağlayacak. Kimya sanayinin yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye uyum yeteneği sayesinde bu projenin başarıya ulaşacağından kuşkumuz yok. GEBKİM olarak böylesine değerli ve önemli bir projeye liderlik etmek bizim için çok değerli. Projenin getireceği kazanımlar Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye genelindeki kimya sektörüne açık olacak. Kimya sanayimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.