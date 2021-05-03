Trendyol’dan bir yıl 480 milyon TL’lik destek

Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmeye, pandemi döneminde işlerininin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan 2021’e kadar toplam 400 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL değerinde ek kaynak sağlayacak. Böylece Trendyol’un esnaf ve KOBİ’lere bir yılda sağladığı destek 480 milyon TL’ye ulaşacak.