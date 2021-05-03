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03 May 2021 - 12:21- Ekonomi G: 03 May 2021 - 12:22

Trendyol’dan bir yıl 480 milyon TL’lik destek

2020 Nisan ayında başlayan Trendyol KOBİ Destek Paketi ile esnaf ve KOBİ’lere 1 yılda 400 milyon TL’lik katkı sağlayan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL’lik yeni desteğini açıkladı.

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Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmeye, pandemi döneminde işlerininin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan 2021’e kadar toplam 400 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL değerinde ek kaynak sağlayacak. Böylece Trendyol’un esnaf ve KOBİ’lere bir yılda sağladığı destek 480 milyon TL’ye ulaşacak.
# destek, eğitim

03 May 2021 - 12:21 - Ekonomi

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