Vodafone, üçüncü kez dünya lideri

Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından “2021 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri” seçildi. Gartner tarafından üst üste üçüncü kez lider seçilen Vodafone, “eksiksiz vizyonu” ve “uygulama yeteneği” sayesinde başarıya ulaştı. Vodafone’un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

SALGINLA GELEN ZORLUKLAR

“Vodafone ülkelerinde geçtiğimiz yıl kurumların salgınla gelen zorluklara uyum sağladığını gördük. Vodafone Grubu bünyesinde birkaç farklı lokasyonda binlerce personele hizmet vermek üzere optimize edilen kurumsal ağların binlerce lokasyonda tek kullanıcılara hizmet vermesi gerekti. Kurumsal ağların hızla dijitalleşen dünyaya adapte olmasına ihtiyaç var ve biz de lider global SD-WAN yeteneklerimizle, gereken çevikliği ve esnekliği sunan sabit bir şebekeyi kuruluşlara sağlayabiliyoruz. Tüm dünyada iş ortaklarımız iş yapma biçimlerini adapte etmeye, yeniden düzenlemeye ve dönüştürmeye devam ederken, biz de küresel mobilitedeki ve dünya lideri IoT ağımızdaki güçlerimizi birleştirip tercih edilen iş ortağı oluyoruz.”