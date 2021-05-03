Vodafone, üçüncü kez dünya lideri

Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından “2021 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri” seçildi. Gartner tarafından üst üste üçüncü kez lider seçilen Vodafone, “eksiksiz vizyonu” ve “uygulama yeteneği” sayesinde başarıya ulaştı. Vodafone’un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:
SALGINLA GELEN ZORLUKLAR
“Vodafone ülkelerinde geçtiğimiz yıl kurumların salgınla gelen zorluklara uyum sağladığını gördük. Vodafone Grubu bünyesinde birkaç farklı lokasyonda binlerce personele hizmet vermek üzere optimize edilen kurumsal ağların binlerce lokasyonda tek kullanıcılara hizmet vermesi gerekti. Kurumsal ağların hızla dijitalleşen dünyaya adapte olmasına ihtiyaç var ve biz de lider global SD-WAN yeteneklerimizle, gereken çevikliği ve esnekliği sunan sabit bir şebekeyi kuruluşlara sağlayabiliyoruz. Tüm dünyada iş ortaklarımız iş yapma biçimlerini adapte etmeye, yeniden düzenlemeye ve dönüştürmeye devam ederken, biz de küresel mobilitedeki ve dünya lideri IoT ağımızdaki güçlerimizi birleştirip tercih edilen iş ortağı oluyoruz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.