Şişecam’dan 5,7 milyar TL’lik satış



Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, şirketin, yılın ilk üç ayındaki toplam yatırımları 406 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Yeni virüs varyantları, küresel aşı tedarik sıkıntısı, ülkelerin karantina uygulamaları gibi etkenlerle küresel salgının etkilerinin ve belirsizlik atmosferinin sürdüğü ilk çeyrekte Şişecam, paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüş ve başarılı bir finansal performans sergilemiştir.

GÜÇLÜ YETKİNLİK

Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu