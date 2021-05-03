Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde halkın nefes alabileceği ve güzelce vakit geçirebileceği yeşil alanları çoğaltırken, mevcut alanlarda da revizyon çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da kısa süre önce ihalesi gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Parkı ve Hacı Bektaş Veli Parkı’nda çalışmalar başladı, hızlı şekilde devam ediyor. Başkan Şener Söğüt de çalışmaların devam ettiği yeni park alanlarında incelemelerde bulundu.

TALEPLER ÖNEMLİ

Gerek halk meclislerinde gerekse esnaf ve vatandaşlar ziyaretlerinde tespit edilen eksiklikleri tek tek gidermek için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “İki bölgemiz için de vatandaşlarımızın talepleri vardı. Dinlenebilecekleri, spor ve yürüyüş yaparken, çocukların da güzelce vakit geçirebilecekleri alan istemişlerdi. Bizler de çalışmaları hızlı bir şekilde başladık.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

İlçemiz genelindeki yeşil alanları çoğaltırken, ilçemizi modern ve estetik bir gönüme kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. İki projemizi de bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Fetih Parkı’nda da revizyon çalışmamızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Başkan Şener Söğüt daha sonra çalışmalarda gelinen noktalar hakkında bilgi aldı.