Tuba İtalya’da bronzu kaptı

Kağıtspor’un İzmitli efsane milli karatecisi Tuba Yakan, İtalya'da düzenlenen Karate 1 Premier League'de İtalyan rakibi Pazzalia Anita'yı 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Karate Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabını üç altın ve altı bronz madalya ile tamamladı.

ALTI BRONZ MADALYA

Kadınlar katada Dilara Bozan bronz madalya maçında Çek Cumhuriyeti’nden Veronika Miskova’yı yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlar kumite 55 kiloda İzmitli Tuba Yakan İtalyan rakibi Veronica Brunori’yi 2-1 yenerek üçüncü olurken, 61 kiloda Merve Çoban son üç saniyesine 2-0 geride girdiği maçta İranlı Rozita Alipourkeshka’yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Çoban, Lizbon’daki turnuvada elde ettiği puanlarla 61 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi.