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03 May 2021 - 15:36- Spor G: 03 May 2021 - 15:39

Engin Koyun: Kupayı güzel şehrimize getireceğiz

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Zonguldak Kömürspor karşısında elde edilen galibiyet ile ilgili konuştu. Play-off maçlarını oynamayı garantiledikleri için mutlu olduğunu da belirten Başkan Engin Koyun şu düşüncelere yer verdi: Galibiyetten ötürü takımımızı canı gönülden kutluyorum.  Futbolcularımız maçın 90 dakika olduğunu unutmadan son düdüğe kadar mücadele ettiler ve uzatmalarda attıkları golle kazanmasını bildiler.

RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL

Play-Off’u garantiledik.  Her zaman söylüyorum… Bize inanın, güvenin… Bu takım hak ettiği yere gelecek. Yeter ki birlikteliğimizi, kenetlenmişliğimizi bozmayalım. Kupayı bu güzel şehrimize getireceğimize de inanıyorum. Play-Off’da rakibin kim olacağı çok da önemli  değil.  Sen Kocaelispor’san, çıkacaksın ve gereğini yapacaksın.

NOKTA DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Zonguldak maçında da bir bakıma Play-Off’un provasını yapmış olduk. Şöyle ki… Hakem son düdüğü çalmadan maçı bırakmadık. Turgay Hoca'yı özel olarak tebrik ediyorum. Çok nokta değişiklikler yaptı. Siz basın mensuplarına da buralara kadar gelerek destek verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
# destek

03 May 2021 - 15:36 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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