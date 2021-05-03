Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
03 May 2021 - 15:54- Gündem G: 03 May 2021 - 15:57

Fatih Sultan Mehmet Han, vefat ettiği yerde anıldı

 Karadan yürüttüğü gemilerle İstanbul'u fethederek Dünya tarihinde çağ değiştiren Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, son seferine çıkmaya hazırlanırken vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı’nda vefatının sene-i devriyesinde dualar ile anıldı.

mask

İstanbul'un fethi ile bir çağ açıp, bir çağ kapayan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet vefatının 540. yıl dönümünde vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı’nda dualar ile anıldı. Düzenlenen anma programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve sınırlı sayıdaki davetliler katıldı. Tarihi Hünkar Çayırı’nda kılınan öğle namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

“RABBİM BU MİLLETE NİCE FATİH’LER NİCE FETİHLER NASİP ETSİN”

Programda söz alarak Fatih Sultan Mehmet’in Türk milleti için önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı, Hünkar Çayırındayız. Ölümünün 540. yılında kendisini anmış olacağız. Biz kendisine ne tür hediyeler verirsek verelim onun için en güzel hediyenin Kuran tilaveti ve duaların olacağını biliyoruz. İnşallah Rabbim katında kabul eder. Rabbim bu millete nice Fatih’ler nice fetihler nasip etsin. Fatih bir çağı açıp, bir çağı kapadığı, aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. İnşallah kıyamete kadar da bu millet ve bu devlet devlet-i ebed müddet şiarıyla yaşayacaktır diyoruz. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz” dedi.

# İstanbul, Gebze

03 May 2021 - 15:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tam kapanma günlerinde İzmit köşe bucak temizleniyor mask
Tam kapanma günlerinde İzmit köşe bucak temizleniyor
Bakım ve onarım işleri yaptırılacak mask
Bakım ve onarım işleri yaptırılacak
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
İzmit Belediyesi çocuklara süt desteğini de sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi çocuklara süt desteğini de sürdürüyor
Bıyık’tan gençlere ücretsiz internet müjdesi mask
Bıyık’tan gençlere ücretsiz internet müjdesi
Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor mask
Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu mask
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü mask
Tüfekle oynarken 10 yaşındaki kuzenini öldürdü
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı mask
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı
Kocaeli’de marketlere getirilen kısıtlamayı vatandaşlar değerlendirdi! mask
Kocaeli’de marketlere getirilen kısıtlamayı vatandaşlar değerlendirdi!
Kocaeli'de koronadan 5 kişi öldü mask
Kocaeli'de koronadan 5 kişi öldü
Böyle tatlı ayı görmediniz mask
Böyle tatlı ayı görmediniz

GALERİ

Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak mask
Millet bahçesine dönüştürülecek Hünkar Çayırı'nda Sultan Fatih'in hatırası yaşatılacak
Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Zonguldak K. - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular mask
Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular
Artık çok geç! “5-2” mask
Artık çok geç! “5-2”
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı mask
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Böyle tatlı ayı görmediniz mask
Böyle tatlı ayı görmediniz
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL