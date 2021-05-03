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03 May 2021 - 15:57- Gündem G: 03 May 2021 - 16:00

Kıbrıs Gazisi Kale askeri törenle uğurlandı

Karamürsel’deki evinde yaşama veda eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Kale düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Karamürsel İlçesi Karaahmetli Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Osman Kale, önceki gece hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Kale için, Karamürsel Yeni Mezarlık’ta askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Düzenlenen askeri törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, askeri personel, merhum Osman Kale’nin yakınları katıldı.

LİBYA’DAKİ OĞLU CENAZEYE YETİŞEMEDİ


Merhum Osman Kale’nin Libya’da asker olarak görev yapan ve cenazeye yetişemeyen büyük oğlu Yücel Kale cenazeye canlı olarak telefonla katıldı. İlçe Müftüsü tarafından telefonla helallik alındı. Törenin ardından Merhumun naşının üzerindeki Türk Bayrağı küçük oğlu Yusuf Kale’ye Kaymakam Osman Aslan Canbaba tarafından teslim edilerek, “Bu vatanını yapan gazi ve şehitlerimiz, bizim için değerli ve onların aileleri de. Biz her zaman yanınızdayız, kapımız her zaman açık” diyerek baş sağlığı diledi.

03 May 2021 - 15:57 - Gündem

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