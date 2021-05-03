Ramazan ayının geride kalmasına sayılı günler kala Osmanlı zamanlarından bu yana bayramları sabırsızca ve sevinçle karşılayan çocuklara verilen “Arife Çiçeği” ismi, bugün İzmit’in sokaklarında yaşandı. Kent genelinde çocukların hayallerini yerine getirmeye çalışan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu sefer de İzmit’in Tepeköy, Turgut Mahallesi ve Arızlı konutlarında çocukların ve gençlerin sevinçlerine ortak oldu. Farklı hediyelerle yüzleri tebessümle dolan Arife Çiçekleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız bizlere neşe, huzur ve sevinç veriyor. Bugünlerde şehrimizin her köşesinde açan çiçekler gibi çocuklarımızın sevinci bizi son derece mutlu ediyor.” dedi.

ARİFE ÇİÇEĞİ GELENEĞİ

Bayrama kadar sabredemeyen ve bayramlıklarını üstlerine geçirip arife gününde sevinçle sokaklara dökülen çocuklara, Osmanlı zamanında arife çiçeği denirken, gelecek bayramlarda bu geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın bayramları sabırsızlıkla beklemesi, arife günü sokakları şen bir şekilde dolduracağı günlerin bu pandemi sonrası yeninden yaşanacağına inanıyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs sorununda, çocuklarımızı ve gençlerimizi sevindirmek istedik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bizlerden belli dönemlerde farklı hayallerine dönük talepleri oluyor. Bu kapsamda elimizden geldiğince onların bu arzularına cevap vermek için de gayret ediyoruz. Çocuklarımızı sevindirmek ve mutlu etmek bizim medeniyetimizin bir parçasıdır. Unutmayalım ki bizim medeniyetimiz şefkat medeniyetidir” ifadelerini sarf etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNÇLERİNE ORTAK OLMALIYIZ”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı birlikteliklerde, “Kadim medeniyetimizde çocuklarımızı sevindirmek çok önemidir” hatırlatması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu Ramazan ayında da çocuklarımızı sevindirmek çok kıymetlidir. Küçük büyük demeden vereceğimiz hediyeler çocuklarımızda çok güzel tebessümlere neden olacaktır. “Arife çiçeği” bizim geçmişe dair en güzel geleneğimizdir. Bugünlerde azalsa bile bir şekilde yaşatmanın ve geleceğe taşımanın önemine inanıyorum. Arife Çiçekleri, medeniyet köklerimizden bize mirastır. Bu güzel geleneği vatandaşlarımızla birlikte yaşatmalı, çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.