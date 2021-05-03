Başiskele'nin Yolları 'Tam Kapanma'da Yenileniyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst yapı çalışmaları, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında daha da hızlandı. Tam kapanma ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet edilen kentte araç ve yaya trafiğinin büyük ölçüde azalmasıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

RÜMEYSA SOKAK'A PARKE YOL

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde kente sağlam ve kalıcı işler kazandıran Başiskele Belediyesi, son olarak Atakent Mahallesi Rümeysa Sokak'ı kilitli parke taşlarıyla kapladı. Daha konforlu ve güvenli hale getirilen sokak estetik görünümüyle de mahalleye değer kattı.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

Başiskele'nin her bir mahallesinde üst yapı hizmetlerini aralıksız sürdüren belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların bakım ve onarımını yaparak yeniledi. Kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren belediye ekipleri, yollarda meydana gelen deformelere müdahale ederek asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdiler. Vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiren ve bu doğrultuda çalışmalarına yön veren Başiskele Belediyesi ekipleri, parke yolların bozulan kısımlarını da tamir ederek yolları daha konforlu hale getirdi.

BEYOĞLU VE KİRAZLIBAHÇE CADDELERİNDE SONA GELİNDİ

Başiskele’nin önemli caddelerinden olan Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yer alan Beyoğlu ve Kirazlıbahçe Caddeleri’nde üst yapı çalışmalarında sona yaKlaşırken, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü bu hafta sonu mesaisinde burada yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle alt yapısı tamamlanarak üst yapısına geçilen 2 bin 500 metrelik Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeleri’nde asfaltlama çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tam kapanma günlerinde çalışmalara hız veren ekipler, önümüzdeki haftalarda yolun hizmete açılması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Başkan M. Yasin Özlü de fedakarca çalışan belediye ekiplerini yalnız bırakmayarak işçilere moral ve motivasyon sağladı. Başkan Özlü, bir müddet asfalt serme makinesini de kullanarak Beyoğlu Caddesi'nin asfaltlanmasına katkı sağladı.

SELAHADDİN EYYÜBİ CADDESİ ASFALTA HAZIRLANIYOR



Hafta sonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ı ağırlayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele'de yapımı devam eden projelerin çalışmalarını birlikte incelediler. Heyet ilk olarak Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi olarak inşa edilen binadaki inşaat çalışmaları inceledikten sonra, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı önünden geçen Selahaddin Eyyübi Caddesi'ndeki çalışmaları incelediler. Alt yapı çalışmaları tamamlanan caddenin asfalt serimi için sona gelindi. 2 gidiş ve 2 geliş olarak genişletilen yolda stabilize çalışması gerçekleştirilirken, stabilize çalışmasının tamamlanmasının ardından yol asfaltla kaplanacak.