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03 May 2021 - 17:10- Gündem G: 03 May 2021 - 17:12

Veli-Der: Tüm özel okulları devletleştirin

Kocaeli Veli-Der tarafından yapılan yazılı açıklamada tüm özel okulların devletleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Veli-Der özel okullar hakkında yayınlanan genelgeye yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Veli-Der tarafından yayınlanan açıklamada özel okullar için yayınlanan genelgenin hayal kırıklığı olduğunu belirterek, “MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’ın, “Ücretsiz Okutulacak Öğrenci” başlığıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ile özel okullara sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu” ifadelerinde bulunuldu.

“EĞİTİMİ PARA İLE SATMAYINIZ”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Özel Eğitim Kurumları sahibi Milli Eğitim Bakanı’nın görevi halktan yana olmaktır. Kamusal, parasız, laik eğitim bu ülkenin temel taşıdır. Eğitimi para ile satmayınız. Gelinen noktada hiç durumu olmayan ya da burslu okutulan öğrencilerden okul intisiyafinde para talep edilmesini sağlamak sermayeye hizmet etmektir. Pandemi koşullarında,  özel okullar kapalı dahi olsa, veliler kit kaynaklarını kullanarak, tıkır tıkır özel okullara ödeme yapmaya devam etmiştir. Teşvik adı altında, devlet, özel okula yazılan öğrenciler için katkı payı vererek,  gereken kolaylığı yıllardır sürdürmektedir. Bunlara rağmen, hala özel okulları doldurma çabası çağın gerisindedir.

“ÖZEL OKULLARIN DEVLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Öğretmen maaşlarını yük sayan, okulların fiziki koşullarını yenilemekten yüksenen, bir hükümet politikası kabul edilemez. İvedi şekilde, tüm özel okulları devletleştiriniz. Eğitimde eşitsizliği ortadan kaldırınız. Yıllardır eğitime katkı payı olarak ödediğimiz vergilerin hesabını soruyor ve eğitimde adaletsizliğin giderilmesi için tüm özel okulların devletleştirilmesini istiyoruz. Pandemide, sekteye uğrayan eğitimin, bir kuşağı yok ettiğini, acı tecrübelerle öğrenmek istemiyorsak, hızlıca karar alıp, tüm okulları devletleştiriniz.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ TALEBİ

Bizlere içi boş diploma değil, işinin ehli, donanımlı, kendini yeteneklerine göre, ifade edebilen gençler gerekmektedir. Bu da eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak mümkündür. Yayımlanan genelgenin ardından, velilerimiz tüm iletişim kaynaklarını kullanarak, Özel okulların devletleştirilme talebini, ilgili makamlara duyurulmasını beklemektedir. Veli-Der olarak her duyarlı vatandaşın bu konuyu gündeme taşıyacağından,  hiç kuşkumuz yoktur.”
# Kocaeli, eğitim

03 May 2021 - 17:10 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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