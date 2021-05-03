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03 May 2021 - 18:38- Spor G: 03 May 2021 - 18:40

Kocaelispor Kulübü, Zonguldak Kömürspor yönetiminin suçlamasına yanıt verdi
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Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zonguldak Kömürspor’un, kulübümüz ile alakalı yayımladığı bildiriyi üzülerek okuduk. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu art niyetli açıklamalarda Başkanımız Sayın Engin Koyun ve kulübümüz töhmet altında bırakılmıştır. Bu durumu esefle kınıyoruz. 55 yıllık şanlı tarihimizde Kocaelispor’umuz rakibinin konuma bakmadan sahaya her zaman üç puan almak için çıkmıştır. Kimse Kocaelispor’u kendi hesaplarına çekmeye çalışmasın. Kocaelispor gereken cevabı sahada verecektir."

03 May 2021 - 18:38 - Spor

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