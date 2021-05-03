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03 May 2021 - 20:05- Asayiş G: 03 May 2021 - 21:47

CHP Gebze eski İlçe Başkanı Yılmaz serbest bırakıldı

CHP Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Rize İkizdere’de taş ocağı yapımına karşı katıldığı eylemde gözaltına alındı. Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Rize İkizdere’de yapılması planlanan taş ocağına karşı hem köylüler hem de gönüllüler günlerdir eylem düzenlerken, sürecin başından beri söz konusu taş ocağı yapım alanında olan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz bugün jandarma tarafından gözaltına alındı. Yılmaz, “Bu ormanlar bizim” diyerek katıldığı eylemde sabah saat 07:00 sularında gözaltına alınırken Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından öğle saatlerinde serbest bırakıldı.
# Gebze, chp

03 May 2021 - 20:05 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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