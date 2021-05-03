Rize İkizdere’de yapılması planlanan taş ocağına karşı hem köylüler hem de gönüllüler günlerdir eylem düzenlerken, sürecin başından beri söz konusu taş ocağı yapım alanında olan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz bugün jandarma tarafından gözaltına alındı. Yılmaz, “Bu ormanlar bizim” diyerek katıldığı eylemde sabah saat 07:00 sularında gözaltına alınırken Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından öğle saatlerinde serbest bırakıldı.
03 May 2021 - 20:05- Asayiş Güncelleme: 03 May 2021 - 21:47
CHP Gebze eski İlçe Başkanı Yılmaz serbest bırakıldı
CHP Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Rize İkizdere’de taş ocağı yapımına karşı katıldığı eylemde gözaltına alındı. Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.