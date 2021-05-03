CHP Gebze eski İlçe Başkanı Yılmaz serbest bırakıldı

Rize İkizdere’de yapılması planlanan taş ocağına karşı hem köylüler hem de gönüllüler günlerdir eylem düzenlerken, sürecin başından beri söz konusu taş ocağı yapım alanında olan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz bugün jandarma tarafından gözaltına alındı. Yılmaz, “Bu ormanlar bizim” diyerek katıldığı eylemde sabah saat 07:00 sularında gözaltına alınırken Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından öğle saatlerinde serbest bırakıldı.