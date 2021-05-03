Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 243 bin 648 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 501 kişiyle birlikte toplam 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi.

347 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 41 bin 191’e yükseldi. Bugün iyileşen 35 bin 438 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 515 bin 819’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 438 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.