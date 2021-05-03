İzmit’te tüm sosyal alanlar şeritlerle kapatıldı

İzmit Kaymakamlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit’teki tüm parkları, dinlenme alanlarını ve halka açık alanlardaki spor aletlerini tam kapanma süresi boyunca kapattı. İzmit’in bütün parklarını ve sosyal alanlarını dolaşan ekipler vatandaşların bir araya gelebileceği, sosyal mesafeyi korumayacağı öngörülen noktaları şerit çekerek halkın giriş çıkışına kapattı.
İLK GÜNDEN BERİ
Parkların tam kapanmayla birlikte şeritlerle kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Aydın Tezcan, “İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak koronavirüs salgının ilk gününden bu yana parklarımızı titizlikle dezenfekte ettik. Şimdi de İzmit Kaymakamlığı tarafından yayınlanan genelde doğrultusunda parklarımızı ve oturma alanlarımızı şeritlerle halkın kullanımına kapattık” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.