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03 May 2021 - 21:42- Asayiş G: 03 May 2021 - 21:45

Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü

Roman bir askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’da yaşan Roman vatandaşları sokağa döktü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Roman bir askerin komutanı tarafından öldürüldüğü iddiası nedeniyle akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde protesto eylemi düzenlendi. Eyleme çok sayıda Roman vatandaş katılım sağlarken Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar vatandaşları sükûnete davet etti.

“HAKLI TEPKİLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Çokyaşar yaptığı açıklamada, “Kırklareli’nde kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Özellikle Kocaeli’de yaşamış olduğumuz bir takım reaksiyonlarla alakalı haklı tepkilerimizi gerçekleştirdik, İstiklal Marşımızı okuduk. Her şey kontrol altında. Devlet büyüklerimize gereken bütün irtibatlar sağlandı. Şu saatten sonra Türkiye’nin her yerindeki arkadaşlarımız herhangi bir prokratif eyleme mahal vermemek için yapmış olduğumuz bütün eylemler sona ermiştir. Türkiye’de ilk defa Romanlar, Türk Bayrağı’yla vatanına, milletine sahip çıkmıştır. Evlerimize dönüş yapalım” dedi.

# İzmit, Kocaeli

03 May 2021 - 21:42 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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