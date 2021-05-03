İzmit sokakları ilaçlamayla sivrisineklere de tam kapandı

İzmit Belediyesi havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hızlandırdığı sivrisinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tam kapanma dönemini fırsat bilerek çalışmalarına ilçe genelinde hızla yaygınlaştıran İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sivrisinek, haşere ve larvaların ilaçlanması konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.
TESPİT VE İLAÇLAMA
Ekipler her gün mahalle mahalle dolaşarak cadde ve sokakları sivrisineklere karşı ilaçlıyor. Özellikle yaz aylarının rahat geçirilmesi için larvalarla mücadeleye büyük önem veriyor. İzmit’in tüm cadde ve sokaklarında keşfe çıkan ekipler sivrisineklerin üreyebileceği noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde sürekli olarak devam ediyor.
GÜNDÜZ YEŞİL ALANDA
Bu akşam da ilaçlama çalışmalarını Yahya Kaptan, Yenişehir, Kadıköy ve Mehmet Ali Paşa mahallerindeki sürdüren ekipte bulunan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Mesul Müdürü Hüsamettin Ayyıldız, “Sivrisinekler bilindiği üzere gündüzleri yeşillik alanlarda dinlenirler. Gündüzleri yeşil alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gece saatlerinde ise ergin mücadelesine çıkıyoruz” şeklinde konuştu.
ARALIKSIZ SÜRECEK
Sivrisinek takibi yaptıklarını belirten Ayyıldız, “Sivrisinekler beslenmeye gece çıktıkları için sokak lambaları bizim için ciddi bir kriterdir. İlaçlama yaptığımız makinemiz ise ciddi bir parçalayıcı olma özelliğine sahip. Bizim tüm ekipmanlarımızla birlikte sezon içerisinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.