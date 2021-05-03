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03 May 2021 - 23:01- Gündem G: 03 May 2021 - 23:05

Meteoroloji’den Kocaeli için yağış uyarısı: Gece başlıyor

Meteoroloji, Kocaeli için sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada kent için 'parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı' ifadeleri kullanıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

GECE VE SABAH ETKİLİ OLACAK

Marmara bölgesini uyaran Meteoroloji, “Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” açıklaması yaptı. Kocaeli'de yağışın etkili olacağı kaydedilen duyuruda, kent için ‘parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı’ uyarısında bulunuldu.
# Kocaeli

03 May 2021 - 23:01 - Gündem

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