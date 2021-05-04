Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ailenin son anda evden çıktığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​