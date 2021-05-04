Gebze Gençlik Caddesi daha konforlu oldu

Tam kapanma döneminin başladığı günden bu yana hummalı bir şekilde alt ve üst yapı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesindeki önemli bir caddeyi asfalt serimi yaparak daha konforlu hale getirildi. İlçe merkezinden GOSB’a gidişlerde önemli bir güzergah olan Gençlik Caddesi’nde daha güvenli ve konforlu hale geldi
CADDE DAHA KONFORLU HALE GETİRİLDİ
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Gebzeliler tarafından sıklıkla kullanılan Gençlik Caddesi’nde hafta sonu yoğun mesai harcadı. Alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yolun son kat asfalt serimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde üst yapı çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.