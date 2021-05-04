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04 May 2021 - 12:55- Gündem G: 04 May 2021 - 12:56

Kuşadası Davutlar'da satılık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kuşadası Davutlar'da satılık dükkan
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Aydın İl, Kuşadası İlçe, 449 Ada, 2 Parsel, DAVUTLAR Mahalle/Köy, PLAKA Mevkii, BLOK : 10 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:3 Nolu Bağımsız Bölüm.Taşınmaz Aydın İli Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, Plaka Mevkii, 449 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı 3.946,31 m2 arsada kurulan kat irtifakı göre, 4/172 arsa paylı, 10 ncu Blokta yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı Dükkan niteliğindedir.

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04 May 2021 - 12:55 - Gündem

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