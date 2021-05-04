Dilovası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri uzaktan eğitimi anlamlı hale getirdi

Yüz yüze eğitimin pandemi dolayısıyla kesintiye uğraması teknoloji kullanılarak hazırlanan projelerin de etkin kullanımını hızla geliştiriyor. Online ortamlarda sürdürülen bu projelerle ulusal ve uluslararası birçok proje üretiliyor. Uluslararası anlamda eğitim kurumlarını bir araya getiren en önemli platformlardan birisi de e-Twinning platformu. Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning, öğrenciler ve öğretmenler arasında işbirliği yapmak, projeler geliştirerek paylaşmak, iletişim kurmak, Web 2.0 araçlarını kullanmak gibi birçok hedefe hizmet eden bir platform olarak kabul ediliyor.

ÖZGÜVEN GELİŞTİRDİLER

Dilovası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından hazırlanan “Ancient S.T.R.I.N.G Arts Of Anatolia” adlı proje ile öğrenciler Bakır Rölfey, Filografi (ip sanatı), dokumacılık, boncuk işleme gibi sanatlarından çalışmalar yaptılar ve sergilediler. Projenin koordinatörlüğünü yürüten matematik öğretmeni Oğuz Özcan bu proje ile öğrencilerin el sanatlarını öğrenirken bazı özel bilgisayar programlarını da öğrendiğini, geleneksel desen ve motifleri matematiksel olarak incelediklerini ve en önemlisi de özgüven geliştirerek bu zorlu uzaktan eğitim dönemini anlamlı hale getirdiklerini belirtti.