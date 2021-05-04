Gölcük'ün Kavaklı Mahallesi’nde kurdukları tezgahta manavlık yapan Uğur Taştan ve Ramazan Demir, ramazan ayı boyunca şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi kişilerden ücret almama kararı aldı. Amaçlarının ramazanda toplumsal dayanışmaya destek vermek olduğunu söyleyen Uğur Taştan, aldıkları kararı sosyal medya üzerinden de duyurdu. Taştan, paylaşımında, "Ülkemiz zaten pandemiden dolayı kapalı durumda. Bir karar alarak şehit ailelerine, gazilerimize ve tüm ihtiyacı olan kardeşlerimize tezgahımızda ne satıyorsak hepsinden istediği kadar ücretsiz vermek gibi bir karar aldık. Bu kararı sosyal medyada da duyurduk, çevremizdekilere de söyledik. İhtiyacı olan herkesi buraya bekleriz. Ramazan ayı paylaşım ayı diyerek böyle bir şey yapmak ve toplumsal dayanışmaya destek olmak istedik" dedi.
04 May 2021 - 13:44- Gündem Güncelleme: 04 May 2021 - 13:46
Gölcük'te manav, şehit aileleri ve gazilerden ücret almıyor
Gölcük'te manav Uğur Taştan ve Ramazan Demir, ramazanda şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi kişilerden ücret almama kararı aldı. Ramazan ayının paylaşım ayı olduğunu belirten Taştan, amacının toplumsal dayanışmaya destek olmak olduğunu söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.