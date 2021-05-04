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04 May 2021 - 14:07- Gündem G: 04 May 2021 - 14:09

Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifinden duyuru

Karamürsel İlçesi, S.S. 2.Nolu Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifinden kısıtlama döneminde Karamürsel-İzmit arası çalışma saatlerini kısıtlamaya göre düzenlediklerini belirtti
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Karamürsel S.S. 2.Nolu Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, ‘Yolcularımıza ve Halkımıza Önemli Duyuru’ başlığı adı altında yaptığı açıklamada, ‘Ülkemizde uygulanan tam kapanma kısıtlaması süresince çalışma saatlerimize yolcularımızdan gelen talepler neticesinde yönetim kurulumuz tarafından ek seferler getirilerek yeniden düzenleme yapılmıştır.

Uygulanacak yeni sefer saatlerimiz kısıtlama süresi boyunca hafta içi olmak üzere 03. 05. 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri araçlarımız seferlerine ara verecektir’ dedi

Bu göre Karamürsel’den 06.50, 07.50, 08.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50 ve son 17.50, İzmit’ten 07.50, 08.50, 09.50, 11.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50 ve son araba 18.50’de saatlerinde kalkacak

 
# İzmit

04 May 2021 - 14:07 - Gündem

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