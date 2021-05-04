Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifinden duyuru

Karamürsel S.S. 2.Nolu Karamürsel Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş, ‘Yolcularımıza ve Halkımıza Önemli Duyuru’ başlığı adı altında yaptığı açıklamada, ‘Ülkemizde uygulanan tam kapanma kısıtlaması süresince çalışma saatlerimize yolcularımızdan gelen talepler neticesinde yönetim kurulumuz tarafından ek seferler getirilerek yeniden düzenleme yapılmıştır.
Uygulanacak yeni sefer saatlerimiz kısıtlama süresi boyunca hafta içi olmak üzere 03. 05. 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri araçlarımız seferlerine ara verecektir’ dedi
Bu göre Karamürsel’den 06.50, 07.50, 08.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50 ve son 17.50, İzmit’ten 07.50, 08.50, 09.50, 11.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50 ve son araba 18.50’de saatlerinde kalkacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.