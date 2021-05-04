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04 May 2021 - 14:18- Asayiş G: 04 May 2021 - 14:22

TEM'de durdurulan araçta 139 kilo eroin yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler TEM Otoyolu İzmit'te durdurulan araçta 139 kilo 350 gram eroin ele geçirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Takibe alınarak TEM Otoyolu İzmit'te durdurulan araçta, narkotik köpeği alfa tarafından arama yapıldı. Aramalar esnasında, dedektör köpeğin aracın taban kısmına tepki vermesi üzerine araç detayı inceleme için Emniyet Müdürlüğü Otoparkına çekildi.  Araçta yapılan detaylı aramalarda 275 paket içerisinden 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.  Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken operasyon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
# İzmit, Kocaeli

04 May 2021 - 14:18 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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