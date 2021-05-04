Marmara’yı da öldürdük, allah rahmet eylesin

Birkaç gündür, önce İzmit Körfezi’nin çeşitli noktalarında başlayan, sonra Marmara’ya yayılan deniz salyasıyla meşgulüz..

Bu fotoğrafları sabah saatlerinde Karamürsel sahilinden çevre dostu olarak da tanıdığımız Bilgutay Bağdat çekmiş. Körfezin birçok noktası böyle.. Uzaktan bakıldığında deniz Sahra Çölü’nü andırıyor.. Durum ürpertici.

Sanırım bugün uzmanlar da Marmara Denizi’nin değişik noktalarından TRT kameraları ve muhabirleri eşliğinde numune alıyor. Bana öyle haber geldi. Akşam haberlerinde izleriz.

Daha önceki bir yazımda, “Deniz isyan edip insanoğlunun yüzüne tükürüyor, biz anlamıyoruz” demiştim.

Evet anlamıyoruz. Hala, nedenleri hiç belirtilmeden sudaki küçük organizmaların biraraya gelmesi olarak basit şekilde izah edilmeye çalışılıyor. Şimdi yine bir sürü analiz, sonuçların beklenmesi ve bir sürü yeni kafa karıştırıcı tanımlamalar.

Demiyorlar ki, “Türkiye’nin en kalabalık nüfusu Marmara Denizi’nin etrafında kümelenmiş. Zenginler denizi gören manzaralı villalara yerleşmiş. Manzaraya karşı viskilerini yudumluyor”

Demiyorlar ki, “Marmara Denizi’nin kenarında askeri tersaneler dahil irili ufaklı 100 civarında tersane, gemi imalatı, bakım onarım tesisi var. Bunların çoğunluğu hatırlı insanlara ait olduğundan denetlenemiyor”

Demiyorlar ki, “Denize uzak noktalarda kurulu irili ufaklı sanayi kuruluşlarının atıklarını boşalttığı, rengarenk zehir akıtan akarsular denize boşalıyor”

Demiyorlar ki, “Bu atık kanalına dönüştürülen, canlı bile yaşamayan akarsuların dışında 5 binin üzerinde büyük ölçekli sanayi ve endüstri kuruluşu da Marmara’ya yerleşmiş.”

Demiyorlar ki, “Çoğunluğunun arıtma tesisi yok, olanların da bir kısmı, açıkgözler ya masraflı diye çalıştırmıyor. (Çevreye duyarlı sanayicileri ayrı tutuyorum) Çalıştırsalar, çıkacak katı atığı yine para karşılığı İzaydaş’a göndermek zorunda kalacaklar. Bir şekilde ya toprağa gömülüyor, ya da gizlice denize boca ediyor”

Demiyorlar ki, “İç hatlarla birlikte Marmara sularında yılda ortalama 100 bin gemi trafiği var ve bunların çoğu da sintine vs atıklarını denize boşaltıyor. Deniz uçağı ile arada bir yapılan denetimleri bildikleri için onlar da bir yolunu bulup işlerini gece görüyorlar”

Demiyorlar ki, “Marmara açık deniz değil. Tüm bunlara ilave çevresindeki tüm il merkezi ve ilçeler sahillerini beton bariyerlerle çevirmiş, deniz atığını dalga yoluyla sahile bırakamıyor. Denizin sahile kadar götürdüğü atık beton bariyerlere çarpıp geri dönüyor.”

Vee demiyorlar ki, “Sırf siyaseten reklam için ‘Biz denizi temizledik. Körfez’de plajlara mavi bayrak aldık. Denize gönül rahatlığıyla girebilirsiniz’ diyerek hava atan yerel yöneticilerin bu söylemlerine rağmen, deniz salyasının ilk çıktığı yer İzmit Körfezi’dir”

Ne diyelim, hala üç maymunu oynamaya devam..

“Marmara’yı öldürdük, Allah rahmet eylesin”