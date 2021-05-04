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04 May 2021 - 15:11- Eğitim G: 04 May 2021 - 15:13

ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda "Sınav Stratejileri ve Sınav Kaygısı" semineri
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ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında LGS’ye sayılı günler kala PDR Birimi tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Sınav Stratejileri ve Sınav Kaygısı” konulu seminer çalışması gerçekleştirildi. Seminerde başarının 3 önemli anahtarının hedef belirleme, zaman yönetimi ve planlı, verimli çalışma olduğunun altı çizilirken turlama tekniği, kodlama gibi doğru sınav stratejileri hakkında bilgi verildi.

“SINAV STRATEJİLERİ VE SINAV KAYGISI” SEMİNERİ

Sınav kaygısı ve baş etme yöntemlerinin yanı sıra hazirana kadar olan süreçte öğrencilerin yapması gerekenler, uyku ve beslenme düzenleri gibi konular üzerinde de duruldu. Sınavın yaklaştığı şu günlerde başarıyı elde etmek için motivasyonun öneminin vurgulandığı seminer öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile verimli bir şekilde son buldu.

 
# Kocaeli

04 May 2021 - 15:11 - Eğitim

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