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04 May 2021 - 19:00- Spor G: 04 May 2021 - 15:41

Koyun: Çok gereksiz sadece zaman kaybı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’dan Zonguldak Kömürspor Kulübü’nün açıklamasına sert yanıt geldi.  Koyun “Çok gereksiz ve sadece zaman kaybı içeren bir tartışma” dedi

İHTİYACIMIZ YOK

Kimsenin kendilerini yönlendirmesine ihtiyaçları olmadığını belirten Engin Koyun “Zonguldak Kömürspor’un açıklaması kendilerini son derece küçük duruma düşürmüştür. Kocaelispor’u kimlerle karıştırdılar acaba. Bizi kendilerinin kirli düşüncelerine alet etmeye cüret etmişler. Görülüyor ki yaşanan çaresizlik kendilerini bu duruma itmiştir. Biz ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliriz, farklı kişilerin bizleri yönlendirmesine de ihtiyacımız yoktur” dedi. 

AYIPTIR…

Başkan Engin Koyun “Uzun yıllar boyunca bu şehirde yaşıyorum, bu şehrin ekmeğini yiyorum. Şimdi, benim memleketim Gümüşhane diye, ben hocamıza, futbolcumuza oynamayın mı diyeceğim? Bunu mu düşünüyorlar acaba? Bu gereksiz cevabı verirken bile insan hicap duyuyor. Ayıptır, günahtır, bu düşünce bile kul hakkına girmektir” dedi.

İLGİLENMEYECEĞİZ

Koyun şunları söyledi: Futbol bu… Bütün neticeler var. Uşak maçında en az 10 tane gol kaçırdık, rakibimiz tek pozisyonda 2 gol attı. Erzincan maçında karşı karşıya kaldık olmadı, direklerden toplar döndü, yenildik. Evet, futbol 3 neticeli oyun, burası ayrı. Ancak Kocaelispor mücadelesinden taviz vermeyecek rakibin konumu ile ilgilenmeyecek.

PLAY-OFF’A ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

İnsanlar önce kendi önündeki kirlilikleri bir toparlarsın, ben nerede yanlış yaptım, bu takım neden buralara kadar geldi diye kendini bir sorgulasın, ondan sonra başını kaldırıp etrafına baksın. Bu tür astarsız tutumlar camialara zarar verir, böyle çirkin bir gündem ile dert anlatma çabası kendi hatalarını başkalarına yansıtma çabasıdır. Kocaelispor olarak Play-Off’a odaklanmak zorundayız. Bu tür gereksiz işlerle zaman geçirmememiz lazım.

04 May 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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