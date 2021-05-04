Körfez’in muhalif partileri Tanış’a ateş püskürdü

AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Belediye Spor Koordinatörü Selami Tanış’ın, bir süre önce Körfez Belediyesi’ne ait demir tel örgüleri belediyeye ait araç ve personel aracılığıyla İlimtepe’deki evine götürdüğü öğrenildi. Olayın duyulmasıyla halk ve birçok siyasi partiliden tepki gören Tanış, belediye spor koordinatörlüğünden istifa etti. Konuyla ilgili adli işlemin yapılmaması muhalefet tarafından tepki alırken, AKP İlçe Başkanlığı ve ittifak partisi MHP İlçe Başkanlığı olay hakkında açıklama yapmayarak sessizliğini korudu.

“İSTİFA EDİNCE AKLANMIŞ MI OLUYOR?”

CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, “Ortada bir suç iddiası olmasına rağmen hiçbir adli işlem yapılmamıştır. Sayın belediye başkanı, konunun takipçisi olacağını belirtmiş ancak bu süreç içerisinde yapılan tek adım, alınan bu malların geri getirilmesi olmuştur. Bizler, bu süreçte sayın belediye başkanından, konuyu raporlayıp adli makamlara iletmesini beklerdik. Bu sayede bu ağır iddialar karşısında ya meclis üyeniz haklı bulunur ve aklanırdı ya da suçlu bulunur ve yargılanırdı. Görevinden istifa edince bu yapılan bu suç iddiası aklanmış mı oluyor? Üstelik bu kişi hali hazırda meclis üyesidir. Körfez’in geleceği ile alakalı kararlarda söz sahibi bir konumda ve bu görevinden istifa etmemiştir. Bizler kimseden istifa etmesini beklemiyoruz. Bizler, adaletin tecelli etmesini istiyoruz” dedi.

“DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL”

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, “Tabii ki hak ve hakkaniyete dayanmayan her şey bize aykırıdır. Bir şeyi hak ediyorsanız o sizin olmalı fakat tüyü bitmemiş yetimin hakkı bir çivi de olsa doğru değil. Bununla birlikte daha tepelere bakmamız lazım. Sadece bu konuyla sınırlı olmamak gerekiyor. Bu yapılan devede kulak bile değil. Şu anda insanlar aç ve insanları patates soğana muhtaç ettiler. Bunların hesabının sorulması gerekiyor. Daha büyük kirli işlerin peşine düşülmesi gerek” dedi.

“HESABI SORULMALI”

DEVA Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, “Yapılanlara olumlu yaklaşacak değiliz. Bugün eğer tel örgülerine kadar bu iş düşüldüyse altında daha neler vardır bunları da sormak isteriz. Bu kadar sorumsuzluk nasıl olur bilmiyoruz. Bunun altında başka şeylerin de olduğunu düşünüyoruz. Bu olay başka tutumsuzlukların olduğunun mesajını veriyor. Hesabının sorulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.