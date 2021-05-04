Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından büyükşehirlerdeki insan kalabalığı dikkat çekti. İzmit’in en kalabalık noktalarından olan Yürüyüş Yolu’nda önceki yasaklarda kuş uçmazken son kısıtlamada durum farklılık gösterdi. Birçok işçinin ve sektörün kısıtlamadan muaf tutulması ile insanlar dışarıdaki yaşamına devam etti.

16,4 MİLYON İNSAN YASAKTAN MUAF

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61’ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor. Yüzde 22’yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, “Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek” denildi.

“KAPANMA ESNAFA GEÇERLİ”

E-Devlet üzerinden alınan muafiyet belgesi ile milyonlarca işçi çalışmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinde milyonlarca insanın yasaktan muaf olmasına rağmen tam kapanma yine esnafı büyük oranda etkiledi. Üretim çarkı dönmeye devam ederken esnafın dükkanı kapandı. Durum böyle olunca “Kapanma sadece esnafa geçerli” yorumları yapıldı.

“ELİNE FİLE ALAN DIŞARI ÇIKIYOR”

Konu ile ilgili gazetemize konuşan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Devlet ne dediyse onu ya yaptık. Kapanacak dedi, kapandık. Devlete karşı gelme şansımız yok. Sokağa baktığımızda birçok kişi sokakta geziyor ama esnaf kapalı. Bu konuda konuşacak bir şey yok. Esnaf zor durumda. Açık olan yerlerimiz var onlar da izinlerini aldılar. Yürüyüş mesafesinde markete gitmek serbest. Dışardaki kalabalık da onun kalabalığı. Eline file alan dışarı çıkıyor. Hükümet ne yapsın. 4 günde 66 bin 700 kişiye cezaya kesilmiş” dedi.